МИД Германии опубликовал пост на русском языке к юбилею Победы

В связи с 80-летием окончания Второй мировой войны в Европе МИД Германии разместил в X пост на русском, английском и французском языках, в котором благодарит союзников за освобождение от нацистского режима.
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