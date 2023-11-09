Бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер предрек судьбу Владимира Зеленского. По его словам, военное командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) устроит самосуд над украинским лидером, потому что их отношения становятся все хуже и хуже и все закончится очень плохо.