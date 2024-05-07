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«МЮ» впервые дважды подряд проиграл «Пэлас» в АПЛ. «Орлы» забили 3+ гола «Юнайтед» в домашнем матче чемпионата впервые в истории

Таким образом, «Пэлас» выиграл у манкунианцев 2 матча подряд в нынешнем сезоне АПЛ. Такого раньше не случалось в истории встреч этих клубов.

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