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Пожарные спасли человека из горящей квартиры в Уссурийске

Пожарные спасли человека из горящей квартиры в Уссурийске

В выходные спасатели Уссурийска ликвидировали пожар, вероятно возникший из-за неосторожного курения. Из горящей квартиры эвакуирован один человек, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморскому краю.

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