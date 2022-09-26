Пожарные спасли человека из горящей квартиры в Уссурийске

В выходные спасатели Уссурийска ликвидировали пожар, вероятно возникший из-за неосторожного курения. Из горящей квартиры эвакуирован один человек, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморскому краю.
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