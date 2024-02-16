Запреты на святых Николая и Агафью и икону «Взыскание погибших» 17 и 18 февраля Елена ГалицкаяС наступлением 17 и 18 февраля россияне готовятся к особенному выходному, отмечаемому в православном календаре.
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