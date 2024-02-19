Бежавший в Румынию от мобилизации украинец замерз насмерть в горах, брошенный своими товарищами

Румынские спасатели и пограничники обнаружили в горах Марамуреша (северо-запад страны) двух молодых украинцев, которые незаконно перешли румыно-украинскую границу, и тело третьего украинца, входившего в группу, но брошенного ими по дороге и замерзшего насмерть, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Agerpres.