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Картина дня. Финансы

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Бежавший в Румынию от мобилизации украинец замерз насмерть в горах, брошенный своими товарищами

Бежавший в Румынию от мобилизации украинец замерз насмерть в горах, брошенный своими товарищами

Румынские спасатели и пограничники обнаружили в горах Марамуреша (северо-запад страны) двух молодых украинцев, которые незаконно перешли румыно-украинскую границу, и тело третьего украинца, входившего в группу, но брошенного ими по дороге и замерзшего насмерть, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Agerpres.

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