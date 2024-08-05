Более 1300 машин ждут проезда по Крымскому мосту со стороны Тамани

Порядка 1,3 тыс. автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту со стороны Тамани. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале об оперативной ситуации на автомобильных подходах к переправе.
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