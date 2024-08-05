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Более 1300 машин ждут проезда по Крымскому мосту со стороны Тамани

Более 1300 машин ждут проезда по Крымскому мосту со стороны Тамани

Порядка 1,3 тыс. автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту со стороны Тамани. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале об оперативной ситуации на автомобильных подходах к переправе.

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