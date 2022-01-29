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Дастин Порье выложил фото с Федором Емельяненко: «Величайший всех времен»

Дастин Порье выложил фото с Федором Емельяненко: «Величайший всех времен»

Бывший претендент на титул UFC в легком весе Дастин Порье поделился с подписчиками снимком с бойцом Bellator Федором Емельяненко.

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