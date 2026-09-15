Скафандры Гагарина и Леонова и первые спутники покажут в бесплатный день Музея космонавтики

В четверг, 17 сентября, Музей космонавтики и Мемориальный дом-музей С. П. Королёва можно будет посетить бесплатно в рамках акции «Московская музейная неделя».
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