В России с 1 января подняли цены на водку и коньяк

АЖ

Александр Жигилий

Самое главное &quot;достижение&quot; Власти скромно умалчивается- еще предпринимательская среда не пережила издевательства ЦБ над ними под мнимой заботой об инфляции(правда банков это почему то не коснулось никак), так теперь и Правительство &quot;озаботилось&quot; о народе( почти, как при Сталине, но с точностью до наоборот)- мало того что цены на все виды товаров и услуг давно шагнули вперёд бесконтрольно и далеко впереди инфляции, что уже ударило по кошелькам граждан, так еще и с 1-го января НДС с 20% подняли до 25%!!! И это все при росте якобы экономики, по заявлению самого Правительства!!!?? А теперь сложите все вместе и спросите Власть- вы хотите бунта в стране с ее 40% всех мировых ресурсов и самой большой бедностью!???? Вы кому хорошо делаете- олигархам за счет &quot;обдираловки&quot; остальной части населения??? В воровской системе- ожидать обещанной словесной стабилизации и благосостоянию народа можно только самому народу, который наконец то проснется и установит ту систему, которая будет действительно о нем заботится- то есть СССР в новом обличье! Тем более, что юридически СССР до сих пор существует , а остальные присоски паразитируют на нем, грабя его безнаказанно!!