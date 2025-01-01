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В России с 1 января подняли цены на водку и коньяк

В России с 1 января подняли цены на водку и коньяк

С 1 января в России увеличились минимальные розничные цены на крепкий алкоголь. Минимальная стоимость водки теперь составляет 349 рублей, а коньяка — 651 рубль, включая НДС и акцизы, говорится в приказе Минфина России.

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Комментарии
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АЖ
Александр Жигилий
Самое главное &amp;quot;достижение&amp;quot; Власти скромно умалчивается- еще предпринимательская среда не пережила издевательства ЦБ над ними под мнимой заботой об инфляции(правда банков это почему то не коснулось никак), так теперь и Правительство &amp;quot;озаботилось&amp;quot; о народе( почти, как при Сталине, но с точностью до наоборот)- мало того что цены на все виды товаров и услуг давно шагнули вперёд бесконтрольно и далеко впереди инфляции, что уже ударило по кошелькам граждан, так еще и с 1-го января НДС с 20% подняли до 25%!!! И это все при росте якобы экономики, по заявлению самого Правительства!!!?? А теперь сложите все вместе и спросите Власть- вы хотите бунта в стране с ее 40% всех мировых ресурсов и самой большой бедностью!???? Вы кому хорошо делаете- олигархам за счет &amp;quot;обдираловки&amp;quot; остальной части населения??? В воровской системе- ожидать обещанной словесной стабилизации и благосостоянию народа можно только самому народу, который наконец то проснется и установит ту систему, которая будет действительно о нем заботится- то есть СССР в новом обличье! Тем более, что юридически СССР до сих пор существует , а остальные присоски паразитируют на нем, грабя его безнаказанно!!
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