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Пожар на нефтебазе в Твери полностью потушен

Пожар на нефтебазе в Твери полностью потушен

Глава Тверской области Виталий Королёв заявил, что пожар на нефтебазе в Твери полностью потушен. «Пожар на тверской нефтебазе, возникший в результате отражения атаки вражеского беспилотника, полностью ликвидирован», — написал он в MAX.

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