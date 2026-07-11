Глава Тверской области Виталий Королёв заявил, что пожар на нефтебазе в Твери полностью потушен. «Пожар на тверской нефтебазе, возникший в результате отражения атаки вражеского беспилотника, полностью ликвидирован», — написал он в MAX.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии