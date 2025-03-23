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Царьград

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"Вообще не должны были начинать операцию": украинцы требуют объяснений от властей после разгрома ВСУ в Курской области

"Вообще не должны были начинать операцию": украинцы требуют объяснений от властей после разгрома ВСУ в Курской области

С начала марта русские войска освободили более 1100 километров территории.Поражение Вооружённых сил Украины в Курской области вызвало у многих украинцев желание получить объяснения от властей относительно целесообразности этой неудачной операции.

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