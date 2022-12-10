Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

89 подписчиков

Си Джей Макколлум: «Если «Санз» не хотят, чтобы мы ставили сверху, пусть возвращаются в защиту»

Защитник «Пеликанс» Си Джей Макколлум высказался на тему данка без сопротивления в исполнении Зайона Уильямсона на последних секундах матча с «Санз» (128:117), когда вопрос о победителе не стоял на повестке.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх