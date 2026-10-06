Путин: России нужно выстраивать связи со странами по технологиям аккумуляторов

России нужно опираться на лучшие практики зарубежных партнёров и выстраивать взаимовыгодное сотрудничество с другими странами для ускоренного развития собственных технологий аккумуляторов, заявил российский президент Владимир Путин.
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