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Воронежские новости

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Воронежская неделя с Александром Пироговым: смерть ребенка и стадионная суета

Воронежская неделя с Александром Пироговым: смерть ребенка и стадионная суета

Весь июль купайся в речке вместо карася, пока лесу, примолкшем к середине лета, птица поёт о том, что песня спета, что лето по сравнению с весной куда скучней, что листья постарели, что прежних красок на лужайках нет.

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