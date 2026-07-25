Воронежская неделя с Александром Пироговым: смерть ребенка и стадионная суета

Весь июль купайся в речке вместо карася, пока лесу, примолкшем к середине лета, птица поёт о том, что песня спета, что лето по сравнению с весной куда скучней, что листья постарели, что прежних красок на лужайках нет.
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