Преветтинг: судья Паниш, дубль три

Комиссия по преветтингу опубликовала запись повторной оценки судьи Алексея Паниша. «Кого оценивает комиссия и кого нужно оценивать? К сожалению, этим дерзко манипулировали, чтобы исключить неудобных кандидатов.
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