Русская весна
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Русская весна

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Цифровая зависимость: большие и маленькие последствия

Цифровая зависимость: большие и маленькие последствия

Цифровая зависимость — это серьёзная проблема современности. Многие уже не могут прожить и часа без смартфона.

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Комментарии
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Константин Самарин
А не сами-ли власти тпособствуют интернет-оболваниванию молодежи? Перевод на дистанционное обучение по желанию родителей-это-ли не первый шаг к компьютерной зависимости. А все эти услуги по мобильному.. А &quot;работа на удаленке.. Получается, что адекватными остаются только самые незащищенные слои населения, те-же работяги на заводах и стройках, те-же сельхоз работники, которые ну ни как не могу перейти на удаленку.. класть кирпичи  или собирать помидоры ну ни как не получается, тыкая пальчиком в смартфон.
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