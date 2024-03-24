Цифровая зависимость: большие и маленькие последствия

Константин Самарин

А не сами-ли власти тпособствуют интернет-оболваниванию молодежи? Перевод на дистанционное обучение по желанию родителей-это-ли не первый шаг к компьютерной зависимости. А все эти услуги по мобильному.. А "работа на удаленке.. Получается, что адекватными остаются только самые незащищенные слои населения, те-же работяги на заводах и стройках, те-же сельхоз работники, которые ну ни как не могу перейти на удаленку.. класть кирпичи или собирать помидоры ну ни как не получается, тыкая пальчиком в смартфон.