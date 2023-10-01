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Министерство экономики Японии выделяет американскому производителю чипов Micron Tehnology’s субсидию в размере 1,29 млрд долларов на развитие производства компании, расположенного в префектуре Хиросима

Министерство экономики Японии выделяет американскому производителю чипов Micron Tehnology’s субсидию в размере 1,29 млрд долларов на развитие производства компании, расположенного в префектуре Хиросима

﻿﻿Министерство экономики Японии предоставляет американскому производителю микросхем Micron Technology субсидию в размере 1,29 миллиарда долларов на развитие производственного предприятия компании в префектуре Хиросима.

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