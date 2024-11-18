Бездомные собаки в Крыму: как уменьшают численность и сколько это стоит

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. На программу по регулированию численности бездомных собак Крым ежегодно тратит около 30 миллионов рублей, без этого к 2025 году на каждого крымчанина приходилось бы по пять безнадзорных животных – на полуострове их были бы миллионы.