На Филиппинах с 2022 года действует закон, обязывающий компании ежегодно увеличивать переработку пластиковой упаковки с 20% в 2023 году до 80% к 2028-му, а нарушителям грозит штраф от 5 до 20 млн песо.
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