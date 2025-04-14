Священник Козлов: не следуйте перед Пасхой распространенным советам

Страстная неделя началась у православных христиан. В эти дни предписано усердно молиться и посещать богослужения в храме, рассказал РИА «Новости» глава учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.
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