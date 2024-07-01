Капремонт систем газоснабжения начнется в доме на Долгопрудной

В Северном округе продолжается проведение капремонта внутридомовых инженерных систем газоснабжения. Как сообщила пресс-служба префектуры САО, в рамках Региональной программы капитального ремонта общего имущества в Москве на территории округа запланировано проведение работ по 42 адресам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии