Капремонт систем газоснабжения начнется в доме на Долгопрудной

В Северном округе продолжается проведение капремонта внутридомовых инженерных систем газоснабжения. Как сообщила пресс-служба префектуры САО, в рамках Региональной программы капитального ремонта общего имущества в Москве на территории округа запланировано проведение работ по 42 адресам.