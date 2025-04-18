На Ямале повышают качество питьевой воды и обновляют инженерные сети

В рамках реализации нового национального проекта «Инфраструктура для жизни» на территории ЯНАО продолжается модернизация и строительство объектов водоснабжения, капитальные ремонты сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии