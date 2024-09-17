Россиянам рассказали о последствиях ежедневного употребления огурцов

Россиянам рассказали о пользе и вреде огурцов при их ежедневном употреблении. Кандидат технических наук, доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров напомнил, что состоящий на 96 процентов из воды овощ помогает поддерживать водный баланс в организме, способствует улучшению пищеварения, пишет РИА Новости.