Полицейские и общественники Кабардино-Балкарии провели родительское собрание «Безопасность начинается с семьи»

Сотрудники Госавтоинспекции вместе с инспекторами по делам несовершеннолетних и представителем Общественного совета при межмуниципальном отделе МВД России «Прохладненский» Вячеславом Марковым посетили общешкольное родительское собрание, состоявшееся в гимназии № 6 г.