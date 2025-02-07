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Закон, порядок, государство

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Полицейские и общественники Кабардино-Балкарии провели родительское собрание «Безопасность начинается с семьи»

Сотрудники Госавтоинспекции вместе с инспекторами по делам несовершеннолетних и представителем Общественного совета при межмуниципальном отделе МВД России «Прохладненский» Вячеславом Марковым посетили общешкольное родительское собрание, состоявшееся в гимназии № 6 г.

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