В Карелии младенцу с редким пороком сделали операцию в первый час жизни

Хирурги Республиканского перинатального центра им. Гуткина К.А. впервые провели операцию в первый час после рождения мальчику с редким врождённым пороком развития передней брюшной стенки и кишечника – гастрошизисом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии