Водителя фуры из Беларуси, по вине которого в ДТП погибли 2 человека, заключили под стражу

Тамбовский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении гражданина республики Беларусь, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью пятой статьи 264 УК РФ.
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