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"Санкции снимут. Но за нефть и газ будет налог. Для восстановления Украины". Новый план Трампа

"Санкции снимут. Но за нефть и газ будет налог. Для восстановления Украины". Новый план Трампа

Помните, когда Трамп только-только победил на выборах, почти тут же в американских СМИ опубликовали план мирного соглашения, который якобы разрабатывают в штабе будущего президента США.

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