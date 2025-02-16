16,02,25 Курахово - Константинополь Активные боевые действия в районе Курахово Танковая атака ВСУ в посёлке Константинополь.
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16,02,25 Курахово - Константинополь Активные боевые действия в районе Курахово Танковая атака ВСУ в посёлке Константинополь.
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