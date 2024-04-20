Агата Муцениеце вышла на красную дорожку Московского международного кинофестиваля с Иваном Чуйковым

Муцениеце появилась на 46-м кинофестивале в Москве с Иваном Чуйковым Фото: из открытых источников Актриса Агата Муцениеце и актер Иван Чуйков вместе вышли на красную ковровую дорожку 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ).
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