В Ялте уволили 3 человек, совравших об итогах ремонта подъездов

В Ялте уволили 3 человек, завысивших цифры в отчетах о ремонте ялтинских подъездов. Как уже сообщал «Новый День», на прошлой неделе глава Крыма Сергей Аксенов заявил: «Ответственные чиновники продолжают предоставлять недостоверную информацию в отчетах.