Сколько революций пережила Франция

Если спросить мало-мальски образованного человека, сколько революций было во Франции, как правило, вспоминают о Великой французской революции и, возможно, ещё о Парижской коммуне.
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