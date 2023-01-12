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Сколько революций пережила Франция

Сколько революций пережила Франция

Если спросить мало-мальски образованного человека, сколько революций было во Франции, как правило, вспоминают о Великой французской революции и, возможно, ещё о Парижской коммуне.

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