Экс-депутат Рады Ирина Фарион скончалась в больнице после покушения

Убийца целился женщине в висок.фото: wikipedia.org--> Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион умерла в больнице Львова, куда попала после ранения в голову, сообщает пресс-служба Национальной полиции страны.
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