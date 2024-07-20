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Экс-депутат Рады Ирина Фарион скончалась в больнице после покушения

Экс-депутат Рады Ирина Фарион скончалась в больнице после покушения

Убийца целился женщине в висок.фото: wikipedia.org--> Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион умерла в больнице Львова, куда попала после ранения в голову, сообщает пресс-служба Национальной полиции страны.

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