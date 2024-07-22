В долгах как в шелках: 7 звёзд, которые в 2024 не поладили с налоговой

Знаменитости зарабатывают много — и платят много налогов. Правда, не все делают это своевременно. За последние пару лет несколько крупнейших блогеров России попали под суд из-за несвоевременной выплаты налогов.
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