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Грузоперевозки ...

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«Платон» за 5,19 рубля — Выдержат ли российские перевозчики новый тариф 2026 года

«Платон» за 5,19 рубля — Выдержат ли российские перевозчики новый тариф 2026 года

С введением нового тарифа «Платон» в 2026 году российские автоперевозчики столкнулись с изменением структуры расходов на грузоперевозки.

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