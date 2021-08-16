Дай лапку

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Вы меня спасёте?

Вы меня спасёте?

Санкт-Петербург!Юный, нежный, доверчивый подросток примерно 4,5 месяцев появился во дворах на Академке вдруг, неожиданно.

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татьяна
ГОСПОДИ!!! помоги котику найти добрых хоз\ев уютный дом... славный котик видно умный и послушный... возьмитетакого красавца...счастье вашему дому кто возьмет... кто оставил зря благодать ушла с вашей жизни...
Халикова Эля
Прелестный КОТО-Мальчишка! Тому, кто подарит ему дом, семью, будет Счастье на всю жизнь! Репост!
Мюмзик
Замечательный мурлыка! Я вот кота неласкового держу, сегодня бабулю всю когтями порвал, а выкинуть жалко и когти удалять нельзя (( А за такого мурлыку Бога бы благодарила.
Larisa Nikolaeva
Неласковый, наверное, потому, что сам недостаточно ласки получает??? Ласковыми животные становятся не от жизни собачей, а от хорошей и лаского отношения к ним хозяев!!! У животных нет по природе, никаких отрицательных и мерзких качеств!!!
Мюмзик
свихнулся в ветеринарной клинике, продержали 3 с половиной часа ( простая стерилизация) , что там с ним делали, не знаю, но вой стоял от собак на всю улицу ((( вот крыша и поехала...
Мюмзик
На Академке у Северного пр.87 уже два кота сбили машины насмерть за два дня (((
Светлана Лисовская
Репост!!!
Kommarik kommarik
РЕПОСТ мальчишке!
techno_unionmailru Петрова
Репост котенку
Ольга Матвеева
Спасите малыша, он такой замечательный!
Елена Мацевич
Лапочка , счастья тебе

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