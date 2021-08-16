Вы меня спасёте?

Яна ВолковаВ мире животныхВы меня спасёте? Санкт-Петербург!Юный, нежный, доверчивый подросток примерно 4,5 месяцев появился во дворах на Академке вдруг, неожиданно.Вернуться к статье1113НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьтатьянаГОСПОДИ!!! помоги котику найти добрых хоз\ев уютный дом... славный котик видно умный и послушный... возьмитетакого красавца...счастье вашему дому кто возьмет... кто оставил зря благодать ушла с вашей жизни...ХЭХаликова ЭляПрелестный КОТО-Мальчишка! Тому, кто подарит ему дом, семью, будет Счастье на всю жизнь! Репост!МюмзикЗамечательный мурлыка! Я вот кота неласкового держу, сегодня бабулю всю когтями порвал, а выкинуть жалко и когти удалять нельзя (( А за такого мурлыку Бога бы благодарила.LNLarisa NikolaevaНеласковый, наверное, потому, что сам недостаточно ласки получает??? Ласковыми животные становятся не от жизни собачей, а от хорошей и лаского отношения к ним хозяев!!! У животных нет по природе, никаких отрицательных и мерзких качеств!!!Мюмзиксвихнулся в ветеринарной клинике, продержали 3 с половиной часа ( простая стерилизация) , что там с ним делали, не знаю, но вой стоял от собак на всю улицу ((( вот крыша и поехала...МюмзикНа Академке у Северного пр.87 уже два кота сбили машины насмерть за два дня (((Светлана ЛисовскаяРепост!!!Kommarik kommarikРЕПОСТ мальчишке!techno_unionmailru ПетроваРепост котенкуОльга МатвееваСпасите малыша, он такой замечательный!ЕМЕлена МацевичЛапочка , счастья тебеКомментировать
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