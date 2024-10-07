«Наггетс» подпишут Чарльза Бедиако

«Наггетс» и канадский центровой (22 года, 211 см) договорились о подписании контракта. Бедиако не был выбран на драфте 2023 года, после чего выступил за «Сан-Антонио» в Летней лиге и заключил с командой двусторонний контракт.
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