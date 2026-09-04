Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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«Задница»: почему в Древней Руси это слово имело экономическое значение

Любой, кто учился на историческом или юридическом факультете, помнит этот момент. Преподаватель раскрывает Пространную редакцию Русской Правды, и аудитория утыкается в раздел, который в академических изданиях так и называется — «О заднице».

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