«Задница»: почему в Древней Руси это слово имело экономическое значение

Любой, кто учился на историческом или юридическом факультете, помнит этот момент. Преподаватель раскрывает Пространную редакцию Русской Правды, и аудитория утыкается в раздел, который в академических изданиях так и называется — «О заднице».
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