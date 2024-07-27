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Опрос Rasmussen Reports: 52% американцев выступают за отставку Байдена

Опрос Rasmussen Reports: 52% американцев выступают за отставку Байдена

Большинство — 52% — американцев выступают за отставку президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Об этом, как информирует РИА Новости, свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической компанией Rasmussen Reports.

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