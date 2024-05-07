«Новый ледниковый период» в 2030 году: что предсказывают учёные

Солнце — одновременно основной источник жизни и наибольшая угроза ей. С одной стороны, звезда каждую секунду преобразует четыре миллиона тонн материи в энергию, которая является основным источником света и тепла.
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