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Калуга-поиск

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Где в сентябре можно сдать кровь: график выездных донорских акций

Где в сентябре можно сдать кровь: график выездных донорских акций

Калужская станция переливания крови опубликовала график выездных акций по сбору донорской крови на сентябрь.

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