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Концерт «Музыкальное приношение А. Ф. Лосеву. Концерт вокальной музыки»

Концерт «Музыкальное приношение А. Ф. Лосеву. Концерт вокальной музыки»

Камерный концерт соединит русскую вокальную музыку разных эпох — от сочинений XIX века до произведений советских композиторов.

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