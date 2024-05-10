ЕС угрожает Китаю жёсткими мерами, а BYD заявляет о намерениях возглавить европейский рынок автомобилей на новых источниках энергии. В этом поможет флот огромных судов

IT House сообщила 10 мая, что, по сообщению Jiemian News, Шу Юсин, генеральный менеджер европейского отдела продаж автомобилей BYD, заявил 9 мая по местному времени, что BYD стремится превзойти Volkswagen, Tesla и Stellantis к 2030 году и стать крупнейшим продавцом автомобилей на новых источниках энергии в Европе.