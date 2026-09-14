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Оверчук: Россия и Монголия обсудят развитие транзитного потенциала

Оверчук: Россия и Монголия обсудят развитие транзитного потенциала

Вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что российская и монгольская стороны в ходе II Форума регионов РФ и Монголии обсудят развитие транзитного потенциала, снижение нетарифных барьеров в торговле.

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