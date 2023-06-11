МЧС показало кадры тушения выгоревшего на трассе «Каспий» в Подмосковье автобуса

Автобус, который загорелся на трассе «Каспий» в Московской области, потушили. В пресс-службе ГУ МЧС подчеркнули, что пострадавших в результате ЧП нет.
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