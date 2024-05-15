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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ФИА открыла тендер на поставку новой версии гало для «Формулы-1»

В ФИА ищут нового производителя защитного ореола гало для болидов «Ф-1». ФИА намерена внедрить использование более легкой версии системы гало, начиная с 2026 года.

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