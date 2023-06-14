Washington Post: Трамп сталкивается с «замечательной перспективой» сидеть на скамье подсудимых во время президентских праймериз

Экс-глава Соединенных Штатов Дональд Трамп, в отношении которого были выдвинуты обвинения в рамках дела о ненадлежащем хранении секретных документов, сталкивается с «замечательной перспективой» сидеть на скамье подсудимых во время проведения президентских праймериз.