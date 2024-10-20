Мэр Кишинёва рассказал, как проголосовал на выборах в Молдавии

Мэр Кишинёва Ион Чебан принял участие в выборах президента Молдавии и референдуме о евроинтеграции. «Я голосовал за настоящее и будущее наших детей, голосовал за то, чтобы все граждане получили лучшую жизнь, достойные зарплаты, смогли справиться с вызовами, которые стоят перед нами», — цитирует его РИА Новости.
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