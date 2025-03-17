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Царьград

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130 тысяч за доставку: курьеры в Москве зарабатывают больше дипломированных специалистов

130 тысяч за доставку: курьеры в Москве зарабатывают больше дипломированных специалистов

Курьеры в Москве теперь зарабатывают больше, чем многие специалисты с высшим образованием.Согласно данным SuperJob, за год их средний доход вырос на 41%, достигнув 130 тысяч рублей в месяц.

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