Сырский снял начштаба сил БПЛА Гладкого из-за его возможных связей с Россией

Начальник штаба командования сил беспилотных систем ВСУ Роман Гладкий снят с должности.Об отставке начальника штаба сил беспилотных систем ВСУ Романа Гладкого сообщил штаб-сержант этого рода войск Александр Ярмак.
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