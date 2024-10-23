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Сырский снял начштаба сил БПЛА Гладкого из-за его возможных связей с Россией

Сырский снял начштаба сил БПЛА Гладкого из-за его возможных связей с Россией

Начальник штаба командования сил беспилотных систем ВСУ Роман Гладкий снят с должности.Об отставке начальника штаба сил беспилотных систем ВСУ Романа Гладкого сообщил штаб-сержант этого рода войск Александр Ярмак.

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